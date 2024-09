Jokić ponovo blistao na konferenciji: 'Svađao' se sa mikrofonom, pa OVIM nasmejao novinare do suza

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić nasmejao je novinare na konferenciji za medije koja je održana na okupljanju ekipe Denvera pred početak predstojeće NBA sezone.

Pred start obraćanja se ponovo "posvađao" sa mikrofonom, koji ovaj put ipak nije stradao, i u šali prokomentarisao da mu nije jasno zašto se "media day" održava svake godine.

"Ništa se nije promenilo, nemam pojma zašto ovo radimo svake godine, sve je isto. Naravno, bio sam mlađi kada je bio prvi, sve mi je bilo novo, sada sam tu, nemam toliko stresa ni nervoze", rekao je Nikola koji ne voli da se druži sa novinarima.

I know a microphone hates to see Nikola Jokić coming 🤣😂🐐 pic.twitter.com/mA2R4kqHGK — Tatiana (@Tatianaclinares) 26. септембар 2024.

Brada koju je pustio tokom leta privukla je veliku pažnju, pa je dao i urnebesan komentar o promeni imidža.

"Treba mi više komplimenata, nastavite da me hvalite. To se promenilo u odnosu na prošlu sezonu. Verovatno ću morati da je obrijem", rekao je Nikola i izazvao smeh u sali.

Na konstataciju da izgleda ozbiljnije, podsetio je koliko godina ima i citirao Džokera iz kultnog filma "Mračni vitez".

"Ja? ‘Why so serious?’ (Zašto si tako ozbiljan) To je pravo pitanje. Nije toliko smešno, zar ne? Ne znam. Nisam siguran da li sam ozbiljan ili ne. Možda malo. Stariji sam, skoro 30, tako da je to moj odgovor“, kaže Jokić".

Autor: Marija Radić