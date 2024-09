Ćirković: Znamo zašto smo tu

Rukometaši Partizan AdmiralBet-a u subotu od 19 časova gostuju ekipi Vranja 1957 u okviru trećeg kola Super rukometne lige. Posle dva izuzetno teška meča i dve pobede na startu domaćeg prvenstva, crno-bele očekuje na papiru lakši protivnik, ali tim Đorđa Ćirkovića sa istim respektom pristupa i predstojećem gostovanju.

– Ostvarili smo dve teške, ali potpuno zaslužene pobede i došli u situaciju da sve ove utakmice koje su ,,male’’, za nas postaju neka mala finala. Utakmici sa Vranjem pristupamo sa dodatnom dozom opreza i sa identičnom pripremom kao za prva dva kola, a to dovoljno govori o našoj ozbiljnosti i ambicijama. Za našeg protivnika ovo će biti prvi meč kod kuće, tako da mislim da će energetski biti na najvišem nivou do sada, ali kao što sam rekao, istu sam im pažnju posvetio u pripremi kao Vojvodini i Zvezdi. Ono što mene lično raduje jesu zrelost, usmerenost i posvećenost, koje moji igrači pokazuju. Ponovo sam momke posle pobede video zadovoljne, a ne srećne i to mi govori da znamo zašto smo tu – zaključio je šef stručnog štaba Partizan AdmiralBet-a.

Iza Luke Barjaktarovića je jedan izuzetno težak period, u kojem je bek crno-belih zbog povrede u pripremnom periodu propustio gotovo celu sezonu, ali je sada potpuno spreman da se dokaže i nametne treneru Ćirkoviću u utakmicama koje dolaze.

– Desio mi se taj peh sa povredom, što me je iskreno dosta poremetilo, ali najvažnije je da je prošlo. Normalno je da mi fali utakmica i da ove sezone tek treba da se pokažem. Drago mi je da smo otvorili sezonu na ovaj način i mislim da će tek biti prostora za moje dokazivanje. Očekujem tvrdu utakmicu u Vranju, jer će domaćin biti motivisan da osvoji prve bodove kod kuće. Mislim da će biti teško od starta, ali imamo veći roster i moramo što pre da prelomimo meč. Odlično smo otvorili sezonu i dobro se spremili za prve dve utakmice, što nam je dosta podiglo samopouzdanje i razmišljamo samo o pobedama. Svesni smo da smo favoriti, ali ne potcenjujemo nijednog protivnika. Pozivam naše navijače da nas podrže i očekujem lepu, sportsku atmosferu – poručio je Barjaktarović.

Autor: Jovana Nerić