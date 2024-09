ŠTA TEK NOVAK DA KAŽE? ALKARAZ POLUDEO NA SUDIJU ZBOG PRAVILA: Ne može ovako da se igra tenis

Alkaraz izgubio razum posle sudijske odluke!

Španski teniser Karlos Alkaraz imao je žestoku raspravu sa sudijom tokom duela prvog kola Pekinga.

Pobedio je Karlitos Petši Perikara rezultatom 2:0 u setovima, ali je u jednom trenuku žestoko protestvovao zbog odluke sudije.

Naime, dosuđeno mu je prekoračenje vremena tokom prvog servisa dva puta u setu, a on je poludeo zbog toga.

Na konferenciji za medije je objasnio svoju frustraciju.

- Nikad nisam bio upozoren. Uvek se trudim da serviram što brže i u jednom setu mi daš dva upozorenja. Iskreno, nemoguće je tako igrati tenis. Kada igrate protiv servera kao što je on, svestan sam da je svaki poen težak. Kada sam spasao tri brejk lopte i konačno uzeo set, to mi je bilo važno. Bio sam ljut zbog onoga što se dogodilo jer sam osećao kao da nemam vremena između poena, da moram da trčim i da ne mogu da dišem. Nisam imao vremena da odem po peškir i obavim rutinu. To me je naljutilo - rekao je Alkaraz.

Sudije često ne umeju da "osete" igru, te je tako i naš Novak Đoković više puta dobijao upozorenje i oduzimani su mu poeni u sitacijama kada nije na vreme uputio početni udarac.

pročitajte još Šta će biti prvi potezi Nebojše Čovića na čelu KSS-a: Ova tri problema godinama ističe

Autor: Marija Radić