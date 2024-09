LUDA NOĆ U NBA: Jokićev veliki rival deo spektakularnog trejda! Ostao zapanjen kada je saznao da ga se klub odrekao

Spektakularnu razmenu napravili su Minesota Timbervulvsi i Njujork Niksi protekle noći.

Jokićev veliki rival, čuveni centar Karl-Entoni Tauns trejdovan je iz Minesote u Nikse za Dontea Divinćenca, Džulijusa Rendla i pika prve runde drafta naredne godine.

Vulvsi su u ovoj razmeni oslobodili značajan prostor u "salary capu" (ukupna suma plata svih košarkaša u ekipi, koja je u NBA ograničena), pošto su se odrekli jednog od najboljih i najplaćenijih igrača.

Razmena nije šokirala samo navijače, već i Taunsa koji je bio u neverici kada je saznao da ga se klub odrekao.

The word from the Towns camp is this: “Stunned.”



Nine years with the Wolves. Impeccable in the community. All-Star and All-NBA. Now a New York Knick.