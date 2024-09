Napustiću konferenciju! Stanković planuo nakon poraza u derbiju!

Trener Spartaka Iz Moskve Dejan Stanković nije imao dobru komunikaciju sa novinarima nakon poraza od Lokomotive.

Spartak je u subotu poražen u gradskom derbiju protivsa 3:1, a tim koji predvodi srpski stručnjak zauza šesto mesto sa 16 bodova. Po završetku meča, Stanković je aplaudirao protivničkom treneru, a zatim je na konferenciji prokomentarisao igru svog tima.

- Ako je na semaforu rezultat 3:1, to znači da je pobedio u trenerskom duelu. Aplaudirao sam jer on to zaslužuje. Bilo je apsolutno iskreno. Inteligentno koristi kvalitete igrača svog tima. O njemu mogu reći samo laskave reči. Ali vidite šta fudbal može da bude. Imali smo šansu u prvom poluvremenu, mogli smo da izjednačimo, a na pauzu bismo otišli nerešenim rezultatom. Na kraju je sve moglo da ispadne drugačije... Možda su se posledice derbija sa Dinamom ipak osetile - rekao je on.

Iznerviralo ga je pitanje o celini ekipe, tako da je odmah ušao u verbalni klinč sa jednim od novinara.

- Neću da ocenjujem tržište transfera. Ako imate pitanja o igri, pitajte, ili ću odmah završiti konferenciju za štampu - rekao je Stanković.

Nakon toga se ponovo okrenuo utakmici.

- Slažem se. Možete nas kritikovati. Izgubili smo duele od naših protivnika danas. Da ne kažem da nismo imali želju, ali protivnik je imao više. Osim toga, kao što sam rekao, nismo mnogo šutirali na gol' -objasnio je Stanković.



