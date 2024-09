Svet ovo nije video! Đoković zaigrao tenis na Kineskom zidu! (FOTO/VIDEO)

Kinezi su ispunili želju svom najvoljenijem teniseru - Novaku Đokoviću! Srbin je svega nekoliko dana pošto se požalio da nikada nije igrao na Kineskom zidu, dobio priliku da večeras sparinguje na ovoj velelepnoj tvrđavi.

Srpski velikan je u sklopu promocije brenda "Lakoste", čije je zaštitno lice, bio deo svojevrsnog performansa na jedinoj građevini na zemaljskoj kugli koja se može videti iz svemira. Nema sumnje da će ovaj događaj, i svoju konačno ostvarenu želju Nole pamtiti do kraja života.

Nole playing tennis on the Great Wall of China 😍pic.twitter.com/Ttf9cF44IN — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) 29. септембар 2024.

Loše vreme i kiša nisu pokvarili dobro rasoloženje našeg najboljeg tenisera, koji je zajedno sa domaćinima, igračima i voditeljima uživao u vrhunskoj atmosferi.

yibo couldn’t stop smiling when novak djokovic said that his match with him is the most unforgettable and he kept praising him 🥹🥹🫶🏻 pic.twitter.com/7nTmSH7NUA — rach (@ybaizhan) 29. септембар 2024.

Nole će nakon pet godina učestvovati na turniru u Šangaju, koji počinje sledećeg ponedeljka. Na ovom turniru slavio je 2012, 2013, 2015. i 2018. godine. Sezonu kasnije je stigao do četvrtfinala, dok se od 2020. do 2022. godine turnir nije ni igrao, zbog pandemije koronavirusa.

Pre odlaska u Kinu, srpski teniser se požalio da još nije igrao na Kineskom zidu, a kakvi bi Kinezi domaćini bili, kada ne bi ispunili njegovu neostvarenu želju. Oni su odmah su prionuli na posao i sve je bilo spremno pre nego što je GOAT pristigao.

Kada su Noleta pitali koji je najluđi događaj koji može da zamisli, on je kao iz topa odgovorio:

- Nikad nisam igrao na Kineskom zidu - poručio je naš teniser nedavno, a to je bio znak za Kineze i njegovog sponzora "Lakost" da se bace na posao i organizuju rekreativni meč kako bi ispunili želju najboljem srpskom teniseru.

“Novak, what could be the craziest event you can imagine?”



Nole: “Ithink it will be playing at the Great Wall China” ❤️🐐



Lacoste: ok Novak, we are on it”



Idemo ❤️pic.twitter.com/umOkL4PiGp — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) 29. септембар 2024.

Posle Šangaja je Đoković će igrati na egzbiciji "Šest teniskih kraljeva" u Rijadu. Osim olimpijskog šampiona, učestvuju i Karlos Alkaras, Rafael Nadal, Janik Siner, Danil Medvedev i Holger Rune. Takođe, Nole će 1. decembra uveličati oproštaj od tenisa velikog rivala i prijatelja Huana Martina del Potra, a videćemo da li će izboriti Završni masters u Torinu, mada je rekao da mu to nije cilj.

Autor: Dalibor Stankov