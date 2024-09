ŠOK! Preminuo legendarni košarkaš!

Proslavljeni NBA košarkaš Dikembe Mutombo preminuo je danas u 58. godini nakon teške bolesti...

Mutombo je proveo 18 sezona u NBA ligi, igrajući za Denver, Atlantu, Hjuston, Filadelfiju, Njujork i tadašnje Nju Džersi Netse i smatra se jednim od najboljih blokera u istoriji NBA lige.

Čuveni centar bio je osmostruki učesnik ol-star utakmice, četiri puta bio je najbolji defanzivac lige, tri puta bio je izabran u najbolji tim lige, a u Kuću slavnih primljen je 2015. godine.

Poslednji put igrao je u sezoni 2008/2009 i posvećeno je radio za dobrotvorne i humanitarne svrhe.

Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo has passed away at 58 years old due to brain cancer. pic.twitter.com/taDWSFeCQE