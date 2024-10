HIT SNIMAK ĐOKOVIĆA IZ KINE! U ovakvom izdanju srpskog tenisera do sada niste videli (VIDEO)

Đoković kao "dizelaš" u Kini: Objavio snimak i promenio prezime

Novak Đoković objavio je interesantan klip na društvenim mrežama pred početak turnira u Kini.

Novak Đoković ima zanimljivu pripremu pred početak Mastersa u Šangaju. Prvo je igrao tenis na Kineskom zidu i pričao na kineskom jeziku, a sad je otišao korak dalje. U saradnji sa svojim sponzorom "Lakostom" napravio je šou na šangajskim ulicama.

. @DjokerNole is rocking the streets in China with his Lacoste green outfit along with Drake's song 🤣 🐊❤️



📹 djokernole TikTok pic.twitter.com/Iee67ThPIR