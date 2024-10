NAVIJAČI U DELIRIJUMU: Novak Đoković stigao u Šangaj (VIDEO)

Novak Đoković je stigao u Šangaj gde će narednih dana igrati na turniru Serije ATP 1.000.

Ovo će biti prvo pojavljivanje za Đokovića u ovom gradu posle pauze od 5 godina.

Po dolasku, Novak je rekao koliko mu je značajno takmičenje u Kini.

- Šangaj je oduvek imao jedan od najboljih teniskih stadiona, ovo je jedan od najboljih turnira koje imamo na ATP Turu - rekao je Novak.

Ovo je jedan od omiljenih Novakovih turnira, a osvajao ga je u četiri navrata.

Navijači su bili u delirijumu kada se pojavio, a pogledajte kako je to izgledalo:

He’s baaaack 😍



After five years, @DjokerNole returns to the #RolexShanghaiMasters! pic.twitter.com/GR2WiJXO5n