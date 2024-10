Novak napravio haos u Kini: Ovakvu eksploziju sreće dugo nije osetio

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković doputovao je pre nekoliko dana u Kinu i nakon fenomenalnog fotošutinga na Kineskom zidu otišao put Šangaja.

Posle pet dugih godina Nole ponovo igra u Kini, koja je dugo teniski bila zatvorena usled bezbednosnih i zdravstvenih mera tokom i nakon pandemije koronavirusa.

Đoković je i pre slikanja, po dolasku na azijsko tlo opet mogao da oseti koliko je voljen među fanovima u Kini, a onda je po izlasku na teren i nakon završetka treninga još jednom mogao da se uveri.

Kraj njegovog prvog zagrevanja za ono što ga čeka na Mastersu publika je dočekala sa lopticama i drugim rekvizitima u rukama, koje je Nole strpljivo potpisivao i nije želeo bilo koga da uskrati.

Sa tribinama se konstantno moglo čuti glasno uzvikivanje i klicanje Novaku, a on je šmekerskim gestom pokazao koliko mu je bitna Interakcija sa publikom.

Novak’s @DjokerNole popularity in China, how hot the welcome. people's champion😎 pic.twitter.com/RnvnvVt3Kt