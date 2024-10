Željko Obradović: Sa velikim ambicijama ulazimo u prvi meč Evrolige

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da klub sa velikim ambicijama ulazi u prvi meč Evrolige.

Košarkaši Partizana sutra od 20.30 časova gostovanjem Baskoniji započinju novu sezonu u Evroligi. Crno-beli su danas odradili trening pred pred put u Vitoriju, tom prilikom medijima se obratio i trener Partizana Željko Obradović.

"Sa velikim ambicijama ulazimo u prvu evroligašku utakmicu. Imali smo te neke pripremne mečeve sa timovima koji su evroligaši. Ono što bih ja voleo da vidim na toj utakmici jeste da nastavimo da igramo sa istim načinom na koji smo to do sad radili. Sa istom željom i sa energijom koju smo imali u svim utakmicama koje smo do sad odigrali. Mislim da je to najbitnije od svega", rekao je Obradović, prenosi klupski sajt.

On je istakao da je gostovanje Baskoniji uvek nezgodno.

"Baskonija bez obzira što je promenila tim i trenera, ima isti način igre. Ono što je specifično za Pabla Lasa je dosta tranzicije, dosta individualnih rešenja, izolacije, igre jedan na jedan, ofanzivni skok i naravno igrač koji je itekako bitan, to je Hauard koji je sposoban da šutira i preko 15 puta za tri poena. To smo sve već prošli, odradili i videćemo kako će sve da izgleda sutra", poručio je Željko Obradović.

Košarkaš Partizana i zamenik kapitena Brendon Dejvis je rekao da je Baskonija dobar i talentovan tim.

"Veoma smo uzbuđeni što Evroliga počinje. Dakle, moramo biti sigurni da smo i mi ofanzivno jaki. Igrao sam protiv njih dosta puta u ACB ligi i Evroligi, tako da mislim da ćemo biti spremni", naglasio je Dejvis.

pročitajte još DONETA ODLUKA PRED POČETAK SUĐENJA ZA UBISTVO MARADONE: Porodica rešila da iskopa telo jednog od najvećih svih vremena

Autor: Marija Radić