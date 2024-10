Juve se opet okreće Srbima! Luka Jović iznenada postao meta slavnog kluba!

Juventus se suočava s ozbiljnim problemima u napadu zbog povrede Arkadijuša Milika, što bi moglo otvoriti vrata za potencijalni dolazak Luke Jovića, prenosi "Tuttosport". Poljski napadač je nedavno bio na operaciji, a njegov povratak na teren očekuje se tek za nekoliko meseci, što stavlja "Staru damu" u težak položaj.



Trener Tijago Mota trenutno nema adekvatnu zamenu za Dušana Vlahovića. Iako su Yildiz i Niko Gonzales povremeno igrali na poziciji centarfora, Juventus razmatra nove opcije kako bi bio spreman za januar, ukoliko Milik ne bude potpuno oporavljen.

Prema izvorima iz Italije, Juventus bi mogao da se okrene tržištu igrača koji su nezadovoljni svojom minutažom u trenutnim klubovima. Luka Jović, koji se nalazi u drugom planu u svojoj ekipi nakon dolazaka Alvara Morate i Temija Abrahama, nameće se kao moguća opcija. Njegov ugovor ističe u junu, što ga čini pristupačnim za torinski klub.

🚨⏳ Juventus are planning to sign Luka Jović. The Milan striker is a profile Thiago Motta likes a lot. (@tuttosport) pic.twitter.com/FLjflbANLb