Ovo govori koliko je Junajted zapravo 'kriminalan': Poražavajuć podatak koji sve opisuje

Nije Mančester junajted već dugo vremena onakav gigant, kakav je nekada bio, bar ne po partijama, rezulatima i uspesima.

To je još jednom potvrđeno i na meču "Đavola" protiv Portoa, u prvom kolu ligaške faze Lige Evrope.

Nakon prvih 45 minuta, rezultat je bio 2:2, iako je Junajted vodio sa 2:0 u jednom monetu.

Ipak, ponovo su primili najmanje dva gola na utakmici, čime su oborili jedan neverovatan negativni rekord.

Naime, ovo je 31. put, od početka prethodne sezone, da je Junajted na utakmici primio najmanje dva gola, što je najviše od svih aktuelnih premijerligaških timova.

Ovo još jednom potvrđuje koliko je u problemu Junajted, nekada klub kojeg su se svi u Evropi plašili...

31 - This is the 31st time since the beginning of last season that Manchester United have conceded 2+ goals in a match - the most any current Premier League club has done so in this time. Porous. pic.twitter.com/pP1QO07gkL