TENIS OVO NE PAMTI! Novak Đoković se oglasio o temi o kojoj bruji ceo svet

Srpski teniser Novak Đoković učestvovaće na egzibicionom turniru "Šest kraljeva" u Saudijskoj Arabiji, što je centralna tema svih teniskih razgovora iako je u toku masters u Šangaju.

A kako ne bi kada pogledamo najavni video, koji se pojavio pre neki dan i izgleda više nego spektakularno. Srbin je prikazan kao mistični junak koji duboko u planinama obitava sa vukovima.

Karlos Alkaraz je prikazan kao "peščani čovek", Janik Siner kao renesansni umetnik, Holger Rune kao viking, Danil Medvedev kao kralj medveda, Rafael Nadal kao kralj (od) šljake, a Novak Đoković kao vođa vukova.

Djokovic @DjokerNole, Nadal @RafaelNadal, Alcaraz @Carlosalcaraz, Sinner @janniksin, Medvedev @daniilMedwed, and Rune @holgerrune2003



6 Kings 👑 One Throne 🎾 Who will emerge victorious in the ultimate battle at this Riyadh Season? 🔥🇸🇦



The Venue 📍

October 16 - 17 - 19 🗓️… pic.twitter.com/qumLRFPpQS