SKANDAL! VELIKI PRIJATELJ NOVAKA ĐOKOVIĆA NASRNUO NA NAVIJAČA U ŠANGAJU! Umalo da izbije tuča (VIDEO)

Bugarski teniser Grigor Dimitrov bio je učesnik incidenta koji je mogao da preraste u veliki skandal, nakon što je u trećem kolu Šangaja eliminisao Alekseja Popirina. Dok se provlačio kroz grupu navijača koji su želeli da ostvare kontakt sa njim, bugarski teniser ušao je u sukob sa nekim iz publike, vratio se i ušao u verbalni okršaj.



Jedan od Đokovićevih najboljih prijatelja u svetu tenisa nije želeo da se udalji dok ne reši problem sa navijačem koji se neprimereno ponašao, ali njihov "sukob" nije dugo potrajao. Situacija je završena kratkom raspravom, a obezbeđenje je zatim pomoglo Grigoru da se udalji sa mesta događaja.

Looks like someone tripped up Dimitrov after the match, Grigor was very unhappy about it. Not the best security… pic.twitter.com/ijF3zvL2FV