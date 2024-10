Đoković ponovo oduševio sve: Italijan uzdizao Srbina, dobio sjajan odgovor

Srpski teniser Novak Đoković je bez imalo muke uspeo da se domogne osmine finala Mastersa u Šangaju posle pobede protiv Flavija Kobolija u prvom međusobnom duelu 2-0, po setovima 6:1, 6:2.

Nije četvorostruki osvajač ovog turnira želeo previše da se umara nakon neočekivano duge pauze od tri dana usled padavina u Kini i brzo je uspeo da dokrajči rivala, koji nije uspeo da mu se suprotstavi na željeni način.

Tako je 30. na planeti okončao učešće u Šangaju, ali se posle istog javio na Novakovoj objavi na Instagramu u vrlo lepom maniru.

- Hvala Nole, oduvek moj idol! Uvek sa osmehom na svom licu - napisao je Koboli.

Very nice words between Flavio Cobolli and Novak Djokovic 🤩 pic.twitter.com/9rK6iYsMcg