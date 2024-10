Real uložio žalbu na suspenziju Kampaca: Evo kada će pasti odluka igra li protiv Partizana

Nakon što je izrečena kazna za Fakunda Kampaca od strane Evrolige, sada se Real Madrid, nezadovoljan odlukom, žalio i traži da se ukine i taj jedan meč suspenzije.

Podsećanja radi, Kampaco je kaznu zaradio kada je nakon šuta za tri poena protiv ekipe Bajerna nasrnuo na sudiju i poneo se krajnje nesportski.

Odluka o ovoj žalbi biće poznata u četvrtak pre samog meča sa Partizanom, koji se igra u madridu, a ako suspenzija bude ukinuta Argentinac će biti u mogućnosti da igra meč.

Trener Reala Čus Mateo nije želeo da priča o tome da li je odluka pravedna ili ne, već se okrenuo drugim igračima.

- Felis, Ljulj i Ratan-Mejs mogu svi igrati na poziciji plejmejkera, u slučaju da žalba ne bude uspešna i Kampaco ne bude mogao da igra sutra. Neću ulaziti u to da li je pravedno ili ne, to je ono što jeste i Evroliga je to ustanovila. Jedino što možemo da uradimo je da to prihvatimo i naučimo lekciju. U svakom slučaju, to je ono što je, i najverovatnije ćemo morati da igramo bez njega - rekao je Mateo.



Meč između Partizana i Real Madrida igra se u četvrtak od 20:30 časova po našem vremenu.

Autor: Dubravka Bošković