VELEOBRT! KAMPACO IGRA PROTIV PARTIZANA: Žalba Reala urodila plodom! Evo šta piše u saopštenju

Košarkaši Partizana će u četvrtak igrati protiv Real Madrida u drugom kolu Evrolige, a na teren će istrčati i Fakundo Kampaco koji je bio neizvestan za taj duel.

Nakon što je bilo informacija da će Fakundo Kampaco biti suspendovan jednu utakmicu i kažnjen sa 5.000 evra zbog nasrtanja na sudiju, sada se desio potpuni obrt.

BREAKING: Campazzo playing vs Partizan



"Following the appeal submitted by Real Madrid regarding the sanction imposed on Mr. Facundo Campazzo for actions towards the referees, the Appeals Judge has granted the provisional measure of the stay of execution of the sanction."