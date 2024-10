KAKO SADA STVARI STOJE: Zvezda direktno u Ligi šampiona i naredne sezone

U slučaju da se fudbalska prevnstva završe sa trenutnim stanjima na tabeli, Crvena zvezda bi imala direktno mesto u Ligi šampiona u sezoni 2025/6.

Na trenutnoj listi potencijalnih šampiona Crvena zvezda nalazi se na šestoj poziciji sa koeficijentom od 40.000. Ispred su Rendžers, Dinamo iz Zagreba, Šahtjor, Salcburg i Olimpijakos.

Nijedan od timova koji se nalaze ispred šampiona Srbije nije lider na tabeli. Glazgov je iza Seltika, Hajduk ispred Dinama, dok je Dinamo iz Kijeva ispred Šahtjora, Šturm ispred Salcburga, a PAOK lider u Grčkoj ispred Olimpijakosa.

U šampionatu Srbije Zvezda je ubedljivo prva sa pet bodova više u odnosu na drugoplasirani OFK Beograd i utakmicom manje.

