ISTORIJSKA ODLUKA U SVETU TENISA! Ukinute sudije posle 147 godina - Veštačka inteligencija kroji sudbinu Đokoviću, Sineru, Alkarazu i ostalima!

Istorijska odluka u svetu tenisa! Prvi put posle 147 godina neće biti linijskih sudija na Vimbldonu.

Čelnici kultnog turnira objavili su kako više neće biti linijskih sudija u Londonu, te da će od naredne godine ovaj posao obavljati program pod nazivom "automatska elektronska kontrola linija".



Zbog ove odluke oko 300 linijskih sudija ostalo je bez posla i dnevnice koja je iznosila oko 180 funti. Vimbldon je odlučio da sudije daleko više greše od kompjutera, pa će Novaku Đokoviću i ostalima o poenima "na ivici" sada na ovom turniru odlučivati veštačka inteligencija.

The AELTC has announced operational updates for next year's Championships, relating to the final weekend schedule and the use of Live Electronic Line Calling.



