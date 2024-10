ŠOK! RAFAEL NADAL ZAVRŠIO KARIJERU

Rafael Nadal (38) je objavio odlazak u penziju.

Legendarni teniser doneo je odluku o kojoj se dugo spekulisalo. U opširnoj video poruci saopštio je da odlazi u penziju, a na društvenim mrežama zahvalio se svojim navijačima i poštovaocima.

Između ostalog, u videu je rekao:

- Zdravo svima. Ovde sam da vam javim da se povlačim iz profesionalnog tenisa. Realnost je da su to bile teške godine, posebno poslednje dve, u kojima nisam mogao da igram bez ograničenja. Očigledno je da je ovo teška odluka, koja mi je uzela dosta vremena da je donesem - istakao je Nadal.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi