Alvaro Morata šokirao javnost: Hteo sam da napustim fudbal pre EURA, imam depresiju, napade panike...

Španski napadač Alvaro Morata šokirao je javnost priznanjem da ima ozbiljnih problema sa depresijom i da je malo falilo da ne igra na nedavmno završenom Evropskom prvenstvu!

Morata je u Nemačkoj sa trakom na ruci predvodio Špance do titule prvaka Evrope, da bi tokom razgovora na radijskoj emisiji na COPE rekao:

- Kada ti je zaista teško u situaciji kao što je moja, krene depresija, pa napadi panike. Nije važno čime se baviš, kakva ti je životna situacija, jer kada to krene, osećaš se kao da je unutar tebe druga osoba protiv koje se boriš svakog dana i svake noći. Za mene je pritisak u Španijij bio nepodnošljiv i odlazak odatle je najbolja odluka koju sam doneo - objasnio je Morata svoju odluku da ode iz Atletiko Madrida:

- Bilo mi je grozno. Mislio sam da više neću moći da obujem kopačke i izađem na teren. Ali zahvaljujući mnogim ljudima: Simeoneu, Kokeu, Atletikovom izvršnom predsedniku Migelu Anhelu Gilu, mom psihijatru... Vi nas gledate na TV-u i društvenim mrežama, ali to je često nerealan dojam nas i naših života. Tri meseca prije EURA ozbiljno sam razmišljao da ostavim fudbal. Nisam znao šta mi se događa, ali sam znao da je jako komplikovano i osetljivo. Ovako ću to da pokušam da objasnim: u istom trenutku shvatiš da isto, a to je fudbal, i voliš i mrziš najviše na svetu.

Morata se u međuvremenu rastao sa suprugom Alis Kampelo s kojom ima četvoro dece, i to baš zbog selidbe u Milan, dok je priznao i koliko mi deca pate kada izađu na ulicu.

- Svaki put kada s njima izađem na ulicu, u prodavnicu, dogodi se epizoda s nepoznatom osobom koja oseća potrebu da mi priđe i govori o tome šta se dogodilo na utakmici koju sam igrao. Često su ti ljudi korektni, bez zlobe, ali u Španiji ja s decom ne mogu da napravim nekoliko koraka da mi nekoliko ljudi ne upadne i objašnjava mi kako bih trebao da igram - rekao je Morata i nastavio:

- To me nervira i reagujem burno, a smeta i mojoj deci. Na kraju, zbog takvih stalnih upada i mojih reakcija oni ne žele da idu sa mnom u kupovinu, što bi inače bilo najnormalnije da rade deca s ocem. Ali najveći problem su oni koji mi često upadaju na ulici i govore mi stvari zbog kojih mi bude jako neugodno da su deca sa mnom. Ti stranci me smatraju da sam ja neko s kim mogu da se rugaju, da sam laka meta.



