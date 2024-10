'ONA JE DIVNA OSOBA' Đoković se javno obratio zlatnoj dami sa Olimpijskih igara: Zna da sam dostupan za nju!

Sjajno Novak Đoković igra na turniru u Šangaju, nakon što se u prvom kolu pomučio sa Aleksom Mikelsenom. Flavio Koboli i Roman Safijulin su bili prelak zalogaj, a žreb se otvorio i do samog finala.

Jakub Menšik u četvrtini finala, kao i Tejlor Fric ili David Gofan stoje na putu do finala, a Srbin je naoštren da se okiti i petom titulom u jednom od najvećih gradova na svetu. I to nakon pet godina na tlu Kine...

Da su u drugoj najmnogoljudnijoj zemlji "ludi" za Noletom znamo odavno, što je publika samo potvrdila i ovog puta, a česta su pitanja tamošnjih novinara i u vezi sa njihovom najboljom teniserkom Ćinven Ženg.

Tako je u razgovoru za "Šangaj Pres" Đoković čestitao rođendan i istakao da je za nju dostupan u bliko kom momentu.

- Srećan rođendan njoj. Čuo sam da je njen rođendan. Tako je mlada. Ove godine je učinila Kinu ponosnom na Olimpijskim igrama. Ponela je zlatnu medalju, mislim da je to prva ikada u tenisu za Kinu, tako da je to velika stvar.

Ona je divna osoba i zaista, zaista dobar igrač koji nastavlja da napreduje. Rado je gledam, veliki sam njen obožavalac kao osobe i kao igrača. Imamo lepu vezu van terena, i kada imamo priliku, pričamo.

