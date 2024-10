TUČA U EVROLIGI: Na meču turskog derbija došlo do žestokog obračuna (VIDEO)

Na kraju su oba igrača isključena sa meča.

Košarkaši Anadolu Efesa ugostili su Fenerbahče u drugom kolu Evrolige i utakmica je bila visokog intenziteta

Meč je pao u senku tuče koja se dogodila u trećoj četvrtini između Tarika Biberovića iz Fenera i Ilajdže Brajanta iz Efesa.

Pri rezultatu 58:48 u korist Fenerbahčea, Biberović je krenuo u prodor i položio, a Brajant je imao neuspešan pokušaj blokiranja tog šuta, pa su obojica završila na parketu.

Pogledajte:

Biberovic and Bryant DISQUALIFIED from the Turkish derby #EuroLeague pic.twitter.com/E8nvwtx6i5