KAKO SU NADAL I ĐOKOVIĆ ZAVRŠILI ZAJEDNO U ĐAKUZIJU? Ovo je prava istina o fotografiji koja je oduševila planetu!

Rafael Nadal objavio je da se oprašta od tenisa, a jednu od najemotivnijih oproštajnih poruka poslao mu je Novak Đoković.

Nole je se na Instagramu setio nekih lepih trenutaka sa Rafom, a podelio je i sliku iz đakuzija koja sada već ima status kultne. Sada je konačno jasno kako je ova fotografija nastala.

Sve se desilo 2017. godine, Nadal je savladao Đokovića rezultatom 2:0 u finalu Indijan Velsa, a onda...

- Nakon što je krunisan šampionom Indijan Velsa, Rafa Nadal je proslavio svoju prvu titulu u godini tako što je ubačen u đakuzi u svlačionici! Kada je završen finalni meč protiv Novaka Đokovića, Rafa je otišao pravo u svlačionicu da sa svojim timom proslavi pobedu. Rafa Majmo, Frensis Roig i Benito Peres Barbadiljo skočili su u đakuzi sa Rafom, dok je Đoković fotografisao Nadalov tim kako uživa u trenutku. Videvši svog druga Novaka kako to radi, Rafa je pozvao njega i njegovog trenera da skaču i slave i sa njima - stoji u objašnjenju na zvaničnom sajtu Rafaela Nadala.

Podsetimo, Novak je na svom Instagram profilu podelio nekoliko fotografija sa Rafom, a poruka je bila nešto posebno.

- Rafa, jedan post nije dovoljan da izrazim poštovanje koje imam prema tebi i onome što si učinio za naš sport. Inspirisao si milione dece da počnu da igraju tenis, i mislim da je to verovatno najveće dostignuće koje neko može da poželi. Tvoja upornost, posvećenost i borbeni duh biće proučavani decenijama. Tvoje nasleđe živeće zauvek. Samo ti znaš šta si sve morao da pretrpiš da bi postao ikona tenisa i sporta uopšte. Hvala ti što si me toliko puta gurao do krajnjih granica u našem rivalstvu, koje me najviše oblikovalo kao igrača. Tvoja strast za reprezentovanje Španije uvek je bila izvanredna. Želim ti najlepši mogući oproštaj u Malagi sa španskim timom u Dejvis Kupu. Biću tamo lično da odam poštovanje tvojoj neverovatnoj karijeri - istakao je Novak.

Autor: Aleksandra Aras