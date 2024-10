ĐOKOVIĆ - FRIC: Bravo, Nole! Najbolji u istoriji osvojio prvi set!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković od 13 časova igra meč polufinala ATP turnira u Šangaju protiv Tejlora Frica.

6:4 - Gem, set - Đoković!

Bravo, majstore! Novak je bez većih problema osvojio prvi set!

5:4 - Ne predaje se Fric

Bez izgubljenog poena ostaje Tejlor u prvom setu. Sada je na Novaku da servira za osvajanje istog!

5:3 - Još jedan gem do osvajanja prvog seta

Novak igra strpljivo, produžio je poene, a Fric nema ideju kako da mu parira.

4:3 Izvukao se Fric

Imao je Nole svoje šanse u ovom gemu na servis Tejlora, ali je dobrim servisom Amerikanac uspeo sve da neutrališe.

4:2 Potvrda brejka!

Novak "crta" po terenu, forhend iz trka u stilu Nadala, bekhend, servis, sve funkcioniše! Uživajte u Noletovoj magiji.

3:2 Idemooo, BREJK!

Ovo je Novak Đoković kakvog volimo da gledamo, dominantno dolazi do brejka! Ritern funkcioniše besprekorno!

2:2 Vlaga smeta teniserima

2nd semi-final incoming 🥳



Novak Djokovic takes on Taylor Fritz for a place in the #RolexShanghaiMasters final against Sinner



Watch now: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/Mu061WHkbV — Tennis TV (@TennisTV) 12. октобар 2024.

Imao je malih problema Novak, sa 30:0, Amerikanac je došao do izjednačenja, ali je Đoković uspeo servisom da se izvuče iz neprijatne pozicije.

Velika je vlažnost, igračima se znoje ruke i to im u uvodnim gemovima pravi problem!

1:2

Bez izgubljenog poena Fric osvaja servis gem. Služi ga početni udarac, Novak nije imao šansu!

1:1 Dominantno

Lagan servis gem za Noleta, na početku funkcioniše sve!

0:1 Šteta

Velika šteta! Imao je Novak tri brejk lopte, ali je Fric našao prvi servis koji mu je ipak doneo uvodni gem!

Ipak, ovo je početak koji obećava, Đoković deluje sveže i razigrano! Pogledajte kako je osvojio jedan od poena:

Počeo je meč

Djoker one step closer 👊@DjokerNole defeats Mensik 6-7 6-1 6-4 to reach his 78th ATP Masters 1000 semi-final, just two wins from his 100th career title! 😮‍💨#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/8LdHv1AlgJ — Tennis TV (@TennisTV) 11. октобар 2024.

Prvi na servisu Tejlor Fric!

Novak i Tejlor izašli na teren. Sve je spremno za spektakl!

Na najboljem teniseru u istoriji je da opravda ulogu favorita protiv "stare mušterije", a onda je red na novi klasik.

Novak Đoković protiv Tejlora Frica ima fascinantan skor od 9 pobeda, bez izgubljenog meča.

Poslednji put su se sastali u četvrtfinalu Australijan opena ove godine, a Nole je slavio u četiri seta.

Kada se meč igrao na dva dobijena seta, Novak je uvek protiv Tejlora slavio maksimalnim rezultatom.

Đoković preko Čeha do polufinala

Novak Đoković je u četvrtfinalu pobedio Jakuba Menšika posle velike borbe u tri seta 6:7(4:7), 6:1, 6:4 koja su trajala dva sata i 21 minut igre.

Iako je izgubio prvi set i mučio muku sa povredama, Nole je još jednom pokazao da je i u smiraj karijere motivisan kao da je tek stupio na scenu i da će uraditi sve da osvoji svoju petu titulu u Šangaju!

Autor: Aleksandra Aras