Đoković zabrinuo navijače! Srbin se ponovo uhvatio za koleno! (FOTO)

Srpski teniser Novak Đoković trenutno igra polufinale mastersa u Šangaju protiv Amerikanca Tejlora Frica, a trenutak koji je posebno privukao pažnju publike desio se kada je Đoković zatražio pomoć fizioterapeuta, žaleći se na bol u kolenu.

Našem teniseru je u drugom setu, pri rezultatu 2:2 u gemovima proklizala leva noga ispred mreže. Sudeći po facijalnoj ekspresiji, to nije bilo ni malo prijatno za Srbina, koji se odmah uhvatio za nogu i obratio fizioterapeutu.

Novak se požalio na bol u mišiću leve noge, ali je nakon kratke konsultacije sa medicinskim timom ustanovljeno da trenutno sve u redu, te je Đoković najnormalnije nastavio meč.

