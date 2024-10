NEOČEKIVANO! Iznenađenje na tribinama: Alkaraz uživo prati Novakov meč!

Veliko iznenađenje na tribinama!

Španski teniser Karlos Alkaraz uživo prati finalni okršaj između Novaka Đokovića i Janika Sinera na Mastersu u Šangaju.

Iako je eliminisan u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju, Alkaraz je rešio da ostane u Kini i uživo isprati borbu za trofej.

Španac je snimljen kako iz lože promno prati veliko finale. Zanimljivo, sa trenerom Huanom Karlosom Fererom i bratom smestio se odmah iznad boksa Janika Sinera.

Carlos in the house 🏠



Carlos Alcaraz watching Sinner vs Djokovic from the stands 👀@carlosalcaraz #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/JS15q4gipu