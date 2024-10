NADAL ODLAZI U PENZIJU, IDE LI I ĐOKOVIĆ? Srbin otkrio da li planira da se takmiči i sledeće sezone!

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da planira da se takmiči i igra i sledeće sezone i dodao da je zadovoljan godinom iako nije osvojio nijedan grend slem pehar, ali jeste zlato na Olimpijskim igrama u Parizu.

- Što se tiče rezultata, ovo je bila jedna od najgorih sezona. U nekom trenutku moralo je doći do godine kad nisam osvojio grend slemove i nisam mogao održati taj visok nivo posle toliko godina. I to je u redu, srećan sam sa zlatnom medaljom na Olimpijskim igrama, to je bio moj glavni cilj ove godine. Naravno, voleo bih da sam osvojio grand slam, ali u redu je, to je to. To je jedna od onih sezona koje morate prihvatiti, i više nego sam srećan sa svime što sam postigao u svojoj karijeri - rekao je 37-godišnji Đoković na konferenciji za medije posle poraza od Janika Sinera u finalu mastersa u Šangaju.

Siner je savladao Đokovića 2:0 (7:6(7:4), 6:3), ali Srbin smatra da je bilo i dobrih stvari u njegovoj igri.

- Mislim da postoje neke pozitivne stvari koje mogu da izvučem. Prvo, moj nivo tenisa bio je zaista dobar na ovom turniru, verovatno najbolji od Olimpijskih igara u smislu kako sam se osećao, kako sam igrao, kako sam se borio. Danas sam uradio sve što sam mogao, ali Siner je zaslužio pobedu. Bio je prejak u važnim momentima. Takođe, mislim da sam danas u finalu igrao prilično dobro, što mi daje razlog da verujem da mogu još uvek da igram protiv ovih momaka, koji su najbolji na svetu. Nadam se da ću održati taj nivo u narednim mesecima i u budućnosti - dodao je Đoković.

Osvajač 24 grend slem pehara želi da bude u vrhu i sledeće godine.

- Želim da budem u poziciji da igram protiv najboljih na svetu na najvećim pozornicama. To je ono za šta radim i zbog čega se još uvek pomeram do svojih granica. Ne znam šta će budućnost doneti, samo ću pokušati da se prilagodim. I dalje planiram da se takmičim i igram sledeće sezone, videćemo koliko daleko mogu da doguram - zaključio je Đoković.

