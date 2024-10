Slavnog Amerikanca pogodile Novakove reči - NE MOŽE DA POVERUJE DA JE ĐOKOVIĆ TO IZJAVIO

Proslavljeni američki teniser Endi Rodik prokomentarisao je izjavu koju je dao Novak Đoković nakon poraza u finalu Mastersa u Šangaju.

Novak je na Olimpijskim igrama u Parizu osvojio zlatu medalju, ali ove sezone nije uspeo da se domogne nijednog ATP trofeja, pa je nakon neuspeha u finalu Šangaja rekao na konferenciji da je ovo verovatno bila najgora sezona u njegovoj karijeri.

Rodiku se nije dopao Novakov komentar.

"Pogodile su me njegove reči na konferenciji posle finala, kada je pričao o lošim rezultatima. Ocena je iz njegovog ugla bila potpuno razumna, u svetu gde svi mi, a pogotovo ovi najbolji, treniraju sebe da nekad budu potpuno iracionalni. Rekao je da ovo njegova najlošija sezona i da je morala jednom da se desi. Ali i da je srećan zbog osvojene zlatne olimpijske medalje", rekao je Rodik u podkastu.

Polufinale Australijan opena, finale Vimbldona, finale Šangaja i zlato na Olimpijskim igrama za mnoge tenisere bi predstavljalo najbolju sezonu u karijeri, ističe Rodik.

Nego, hajde da razmislimo o tome na sekund", kaže Endi i dodaje:

"Novak je u njegovoj najgoroj sezoni u karijeri igrao polufinale Australijan opena, finale Vimbldona, osvojio olimpijsko zlato, igrao finale mastersa u Šangaju. To bi za neke od nas bila najbolja godina u karijeri! On više nema 30 godina i ima dva monstruma ispred sebe. Bila je ovo ludački dobra nedelja za njega" poentirao je slavni as.

Autor: Snežana Milovanov