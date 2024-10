TRESE SE TLO U NBA LIGI Janis Adetokumbo najavio da napušta Milvoki?!

Nije još uvek NBA sezona zvanično počela (kreće u noći između 22. i 23. oktobra), a već je pregršt uzbuđenja. Posle senzacionalnog trejda Karl Entoni Taunsa u Njujork Nikse još jedna promena se sprema na Istoku.

I to ona vezana za Janisa Adetokumba koji bi mogao da napusti Milvoki! Štaviše, grčki as je sam tako nešto najavio.

Istina, postoji i jedan uslov, a to je borba za NBA titulu. Ukoliko ona izostane, teško da će Grk ostati u timu iz Viskonsina.

- Da, ako ne osovjimo titulu moguće je da budem trejdovan. Takav je posao i svet u kome živimo. U takvoj smo profesiji, u bilo kom trenutku, ako niste uspešni, trejd može da se dogodi. Tako je bilo i sa prošlim trenerom, igračima, ako ne radis dovoljno dobar posao, bićeš zamenjen - saopštio je Janis.

Koliko je frustriran manjkom timskim ambicija govore i naredne rečenice.

Giannis Antetokounmpo thinks he might be traded if the Bucks don’t win the championship



“Yeah, if we don’t win a championship, I might get traded. This is the job we live. This is the world we’re living in. It’s everybody. At any given moment, if you don’t succeed, that might be… pic.twitter.com/UxvvF3praP