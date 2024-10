EMOTIVNI NOLE SE POKLONIO NADALU: Nemoj da odlaziš čoveče, ostani još malo!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je Rafaela Nadala u njihovom poslednjem meču u karijeri na egzibiciji u Rijadu sa 6.2, 7:6.

Nakon meča emotivni Đoković se obratio svim akterima spektakla u Rijad, a posebno Rafaelu Nadalu dugogodišnjem najvećem rivalu.

"Prvo bih zahvalio njegovoj ekselenciji, a onda i svima na organizaciji ovog događaja. Neverovatno iskustvo, hvala na pozivu, čak sam dva puta bio za manje od godinu dana i igrao tenis pred neverovatnom publikom koja voli tenis. Hvala što ste dolazili na svaki meč, što ste pružili podršku ovom sportu, neverovatni ste."



Potom, Nole se okrenuo ka Nadalu i imao je šta da mu kaže. Njegove reči su bile baš emotivne.

"Sada za Rafu... Ne znam gde da počnem, vratiću se na prvi meč 2005. godine, mislim da je to bilo tad. Ko bi rekao da ćemo skoro 20 godina kasnije sa 60 mečeva na najvećoj sceni u ovom sportu. Imam najveće moguće poštovanje, neverovatan si sportista, neverovatna čovek. Rivalstvo je bilo stvarno intenzivno, nadam se da ćemo sedeti na plaži, piti piće i pričati o nečem drugom. Želeo bih da čestitam tvom timu, familiji na karijeri koju si imao. To je i vaš uspeh. Znam koliko žrtve treba porodica da stavi u karijeri profesionalnog tenisera, zaslužili ste ovo koliko i on. Svaka čast na neverovatnoj karijeri."

"Teško je, mogu da pričam celu noć. Ne želim da pričam, on treba da priča umesto mene. Bila je čast, bilo je neverovatno zadovoljstvo da delim teren s tobom. Ovo je emotivan momenat, igrali smo toliko mečeva tokom godina i nemoj da napustiš tenis čoveče, ostani još malo. Ostani sa nama. Završiću sa jednim još, ne samo od mene, nego i teniskog sveta. Ostavio si nešto u ovom tenisu, hvala ti."

Autor: Dubravka Bošković