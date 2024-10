POTRESNO! Jedan od najvećih sportista svih vremena objavio: Ostalo mi je još 2-4 godine života i moja supruga Sara takođe umire...

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Aaron Chown/PA via AP | |

Jedan od najvećih sportista svih vremena objavio je potresne vesti.

Kris Hoj, osvajač neverovatnih šest olimpijskih zlata u biziklizmu objavio je da boluje od raka prostate i da mu je preostalo još 2-4 godine života.

Legendarni Škot je u intervjuu za "Sandej Tajms" izjavio da se bolest proširila na kosti i da leka nema, kao i da to zna već godinu dana.

Kris je osvojio šest olimpijskih zlata između 2004. i 2012. godine, po čemu je drugi najtrofejniji Britanac, iza Džejsona Kenija, koji ima šest. Iz biciklizma se povukao 2013. godine, a poslednjih godina je radio kao stručni konsultant za BBC.

- Koliko god da se čini neprirodno, to je prirodno. Svi smo rođeni i svi ćemo umreti, sve je to deo procesa. Samo treba da podsećamo sebe da smo srećni da postoje lekovi koje možemo da uzmemo da to odložimo koliko god da je moguće - rekao je Hoj.

Hoj je, nažalost, otkrio i da njegova supruga Sara boluje od neizlečive bolesti...

Autor: Aleksandra Aras