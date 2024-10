NAKON NEPRAVEDNOG PORAZA REVANŠ U BEOGRADU

Reprezentativac Srbije u boksu i šampion države Vladan Babić (+92kg) sinoć je ukrstio rukavice sa Ahmedom Hagagom (Australija) u meču „IBA Noći šampiona“ u glavnom gradu Austrije.

Babić je svih osam rundi držao koncentraciju i bio ubedljiv do samog kraja, ali sudije su donele sramnu odluku i Srbin je izgubio meč.

Tokom meča se razmatralo da bude prekinut zbog velikog krvarenja obe arkade na Australijancu, sudija je ipak odlučio da meč bude nastavljen i pobedu dodelio Hagagu.

Bokserski savez Srbije je smatrajući da je Vladan Babić poptpuno nezasluženo izgubio meč zatražio od Svetske bokserske Federacije (IBA) da revanš meč bude održan u Beogradu.

- Smatram da je protivnik imao veliku pomoć od strane sudija u ringu naročito kada govorimo o držanju protivnika i obstrukciju borbe. Oni nam se donekle još uvek svete za Gavrila Principa. Ceo naš tim je bio maksimalno pripremljen i očekivali smo da se ovako nešto dogodi, mada ne baš u ovolikoj meri. Tražili smo revanš da se odigra što pre je moguće i videćemo kako će se to odvijati. Svako ko je gledao meč mogao je da vidi ko je bio dominantiji na meču, on je rink napustio sa velikim tragovima udarca i krvavom glavom. Ja se kući vraćam bez primljenog pravog udarca, dok on odlazi „iskasapljen“ – rekao je Vladan Babić nakon sramne odluke sudija.

Autor: Iva Besarabić