Srbija i Borković zajedno na svetskoj sceni automobilizma u Kini, srpski as najavljuje završnicu na prestižnoj uličnoj trci u Makau

Dušan Borković, najbolji automobilista Balkana i Srbije, suočio se sa brojnim izazovima tokom FIA TCR Svetskog prvenstva u Kini, ali je pokazao svoj prepoznatljiv borbeni duh.

Uprkos tehničkim problemima u kvalifikacijama i složenim vremenskim uslovima tokom trka, uspeo je da napreduje u obe trke, završivši obe na 11. poziciji od 30 takmičara. Borković je nastavio da ponosno predstavlja Srbiju i nacionalni projekat EXPO2027 Belgrade, najavljujući uzbuđenje pred završnicu sezone na legendarnoj uličnoj stazi u Makau koja ga očekuje u novembru.

„Izazovi su bili veliki na trkama ovde u Kini, od tehničkih problema u kvalifikacijama do promenljivih vremenskih uslova na stazi. Ipak, ponosan sam na to kako smo se snašli i na činjenicu da sam uspeo da napredujem i u prvoj i u drugoj trci. Velika je čast predstavljati Srbiju na ovakvom nivou, pogotovo u Kini, gde se Srbija izuzetno poštuje zahvaljujući snažnim političkim odnosima između naših predsednika. S nestrpljenjem iščekujem završnicu sezone na legendarnoj uličnoj stazi u Makau”, izjavio je naš as.

Zbog neslaganja u prikazu vremena na dva različita ekrana u toku kvalifikacija, Borković i Rob Huff, višestruki svetski šampion koji je imao sporije vreme od Borkovića, nisu bili sigurni da li su se plasirali u drugu kvalifikacionu sesiju (Q2). Iako su i Borković i Huff u poslednjem trenutku uspeli da se vrate u automobil i krenu u drugu sesiju, FIA je naknadno odlučila da i on i Huff zadrže 14. i 15. poziciju, čime su ostali van Q2 od 30 vozača na stazi.

„Veoma sam ponosan što imamo vozača kalibra kao što je Dušan Borković u našem timu. Njegov napredak i sposobnost da se bori u teškim uslovima pokazali su zašto verujemo u njegov potencijal. Ovo je samo početak za odnos izmedju nas i Dušana. Dušan je pratio timsku taktiku do savršenstva cele sezone, imao je već tri trkačka vikenda nesreću na kvalifikacijama, ali smo i te kako svesni njegove brzine i talenta. Verujem da ćemo timski pomoći Estebanu da osvoji šampionsku titulu u Makau ove godine, a zatim imamo velike planove za narednu godinu“, izjavio je Pepe Oriola, Tim Menadžer Honda GOAT Rejsing Tima

Prva trka donela je izazovne vremenske uslove, ali su svi vozači izabrali gume za suvo vreme. Kiša je značajno otežala upravljanje automobilima, dok je i prisustvo sigurnosnog vozila (safety car) dodatno uticalo na tok trke. Uprkos tome, Borković je uspeo da napreduje tri pozicije, ostvarivši impresivno preticanje domaćeg vozača Ma Ćin Hua, vozača Lynk & Co automobila Geely grupacije. Trku je završio na 11. mestu i pokazao staloženost i sposobnost da se prilagodi teškim uslovima.

U drugoj trci, Borković je imao sjajan start, i vešto izbegao sudar sa takmičarem koji nije uspeo da krene ispred njega. Naš šampion je mudro vodio trku, te je i ovu vožnju završio na 11. mestu od ukupno 30 takmičara. Dušan Borković je ponosno promovisao Srbiju na globalnoj sceni automobilizma, dok je takođe nastavio sa promovisanjem nacionalnog projekta EXPO2027 Belgrade.

Sledeća trka je 14-17. Novembra na uličnoj stazi u Makau

Autor: Iva Besarabić