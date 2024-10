OVO JE TIM CRVENE ZVEZDE ZA MONAKO: Milojević zna kome treba da veruje! Na muci se poznaju junaci

Crveno-beli u istoj formaciji, ali sa novim golmanom i drugim igračima u poslednjoj liniji, u odnosu na meč protiv Intera.

FK Crvena zvezda dosad je odigrala dve utakmice u Ligi šampiona, a večeras iz čeka novo iskušenje protiv Monaka od 18.45 časova.

Nije imala Crvena zvezda uspeha, ali ruku na srce ni sreće u prethodna dva meča. Benfika je srećno slavila u Beogradu, dok su u Milanu protiv Intera crveno-beli sebi dozvolili luksuz direktnih grešaka. A, to moćan tim kakav je Inter ne prešta.



Hoće li fudbaleri Crvene zvezde i trener Vladan Milojević biti poučeni onim što im se desilo u prethodna dva susreta Lige šampiona, videćemo večeras u mondenskom Monte Karlu, na stadiuonu "Luj II", gde su crveno-beli pre dve godine u Ligi Evrope poraženi rezultatom 3:1. Jasno je da Crvena zvezda mora igrati taktički disciplinovano, greške smanjiti na najmanji mogući nivo i nadati se prilikama koje će njeni igrači konačno uspeti da realizuju. Jedino tako, može se do povoljnog rezultata, a on bi bio i remi.

U odnosu na prethodne dve utakmice najveća promena u startnih 11 Crvene zvezde desiće se na golu. Omrija Glazera, koji je obnovio povredu primicača, a uz to je i u očajnoj formi, zameniće Marko Ilić. Tihi i nenametljivi momak iz Novogo Sada, stigao je ovog leta na Marakanu iz Amerike. Gotovo iz aviona, sa svega nekoliko treninga stao je na gol Crvene zvezde proti Bode Glimta u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nije briljirao, ali nije ni mnogo grešio, odradio je svoj posao solidno i pokazao da je golmana na koga Vladan Milojević može da se osloni sa velikom sigurnošću.



Defanzivna linija Crvene zvezde takođe će pretrpeti određene promene u odnosu na dve utakmice u Ligi šampiona. Vanja Drkušić je povređen, ali posle grube greške protiv Intera, pitanje je da li bi bio u startnih 11 u Monaku i da je zdrav. Izostanak povređenog Ognjena Mimovića ogroman je hendikep za Vladana Milojevića, pa će opet po desnoj strani morati da improvizuje. Na tom mestu igraće Korejac Seol, koji može da odgovori zadatku. U sredini, na štoperskim pozicijama biće Naser Điga i kapiten Uroš Spajić, koji je bio sklon kiksevima protiv Intera. Trebaće mnogo umeća da se zaustavi Bril Embolo ili Žorž Ilenikena, zavisno kojem od dvojice napadača trener Monaka Adi Hiter ukaže poverenje. Leva strana rezervisana je za Milana Rodića, mada brine njegova fizička sprema, jer je pitanje može li, i koliko u punom ritmu da izdrži tokom cele utakmice. Čekaće bekove Zvezde žestoka borba sa krilnim fudbalerima Monaka Takumijem Minaminom i Eliseom Ben Segirom.

U veznom redu Crvene zvezde ne bi trebalo da bude mnogo promena. Pozicije dva zadnja vezna igrača popuniće standardni Timi Maks Elšnik i Rade Krunić. Slovenac je jedan od najboljih igrača Zvezde u Ligi šampiona, dok se nekadašnji fudbaler Milana još traži na Marakani. Delovalo je protiv Intera u početku da je Rade Krunić našao balans, ali direktna greška za gol ponovo ga je vratila tri koraka unazda. Videćemo koliko je i da li je fudbaler iz Republike Srpske izašao iz krize. Upravo na sredini terena vodiće se glavna borba, a za direktne protivnike Zvezdin tandem imaće Laminea Kamaru i Aleksandra Golovina, fudbalere od kojih kreću sve akcije ekipe iz Monte Karla.

Piter Olajinka trebalo bi da zaigra pored leve aut linije, a Silas uz desnu stranu terena. Obojica će imati i dosta defanzivnih zadataka, kako bi pomogli Rodiću i Seolu, u markiranju prostora i direktnim duelima sa krilnim fudbalerima Monaka. U sredini, pozicija je garantovana za Andriju Maksimovića, koji je zamenio povređenog Mirka Ivanića. Ovo je fantastičnih mesec dana za talentovanog Zvezdinog Mesija, a utakmica u Monaku biće ispit za njega, da se vidi kako se psihički sa svega 17 godina nosi sa pritiskom važnosti ovakvih utakmica. Ukoliko se bude umorio, a deluje da ga defanzivci Monaka neće nimalo štedeti, u nastavku utakmice valja očekivati da Andriju Maksimovića zameni sve bolji Luka Ilić.

Napad Crvene zvezde ne bi trebalo da bude nepoznanica. Šerif Endijaj ponovo će imati zadatak da se "tuče" i rva sa štoperima Monaka. Čeka ga nimalo lak zadatak, a njegov posao biće pre svega da oslobađa prostor za bočne napade Silasa i Olajinke, te da iskoristi svaku upotrebljivu loptu koju bude dobio. U slučaju da se umori, kao zapeta puška šansu će čekati Bruno Duarte.

Crvena zvezda bi protiv Monaka trebalo da zaigra u svojoj standardnoj formaciji 4-2-3-1: M. Ilić - Seol, Điga, Spajić, Rodić - Krunić, Elšnik - Silas, Maksimović, Olajinka - Endijaj.

Autor: Aleksandra Aras