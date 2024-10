Predrag Mijatović: Osvrnem se i čujem huk Lige šampiona kod komšije, pa mi bude muka"

Novi potpredsednik Partizana Predrag Mijatović imao je interesantnu izjavu gde je ujedno pohvalio najvećeg rivala Crvenu zvezdu.

Smatra kako je potrebno da crno-beli gledaju svoju kuću i da se ne bave rivalima.

- Otkočilo me to što su me ovde dočekali kao brata, moram da istaknem Gordana Petrića. Ja sam u tom momentu bio u nekom iracionalnom svetu, opustio sam se, komotno funkcionišeš. Nema veze i ako ne dam gol. To osvešćenje te natera da više radiš na sebi, ovde je bilo komotno. Nema titula, Zvezda je superiornija. Svaka im čast na tome. Sedam titula za redom. Nas nema nigde. Kad se namoliš vidiš huk Lige šampiona, nama dođe muka. Ali tu muku treba da iskoristimo da sredimo našu kuću, da nas ne interesuje šta radi komšija i kakva mu je fasada. Ali da ćemo da kupimo metle i sve hemijske aparate, to hoćemo. Tu nam treba pomoć. Ne možemo sami da je očistimo, tu nam trebaju ljudi, naši navijači. Fudbal je timski sport. Veslam ja, pa neko drugi, brod mora da plovi. Mi sada nemamo ništa, ni motor ni jedra, moramo da veslamo, pa ćemo napraviti motor - rekao je Mijatović.

Ovakav pristup nesumnjivo daje nadu da odnosi između ova dva tima mogu biti na visokoj nozi, puni poštovanja, ali i zdravog rivalstva.

Autor: Snežana Milovanov