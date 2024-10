'PREUZIMAM SVU ODGOVORNOST' Milojević se oglasio posle ubedljivog PORAZA od Monaka - Evo šta ga najviše brine sada!

Fudbaleri Crvene zvezde pretrpeli su i treći poraz u Ligi šampiona!

Posle tri kola, aktuelni šampion Srbije ima isto toliko poraza, pošto je večeras u Kneževini izgubio od Monaka rezultatom 4:1.

Nakon utakmice, utiske je sumirao šef stručnog štaba crveno-belih, Vladan Milojević:

- Znate kako, realno... Zaslužena pobeda Monaka. Znali smo da su favoriti. Generalno, ono što smo u pripremi znali, videli smo ovde. Jedna fantastična ekipa. Mi ne možemo na ovo da odgovorimo. Veće brzine, snažniji, veće brzine, igra se 1 na 1. Nama uvek fali 2 sekunde da se okrenemo i tako dalje - rekao je Milojević na početku izlaganja i potom dodao:

- Adi Hiter je prepisao sistem igranja od Salcburga. Oni vas dave od prvog do poslednjeg minuta. Plan je bio da koristimo prostore po bokovima, pogotovo sa Silasom, ali nismo mogli. Mislim da je Šerif odigrao fenomenalnu utakmicu danas.

Govorio je Milojević o povređenim igračima.

- Mene najviše brinu povrede. Brunu je otišla zadnja loža, a mislim da ćemo imati i ozbiljnu povredu Olajinke. U pitanju je tetiva. Nisam optimista... Šerif je izašao sa problemima. To su veliki intenziteti, mi to nažalost nemamo. Da se razumemo, preuzimam odgovornost, ja sam trener. Ono što mogu da kažem je da sam ponosan na moje igrače jer daju sve od sebe. To je fudbal, gorak poraz i okrećemo se drugoj utakmici.

Obratio se trener crveno-belih i navijačima Zvezde koji su danas na sjajan način bodrili svoje miljenike.

- Poslao bih poruku našim divnim navijačima, bodrili su nas. Liga šampiona, ovakav format, veliki je zalogaj što se tiče samog nivoa igre. Igraćemo još utakmica, glavu gore, pa ćemo se boriti koliko možemo.

Crveno-beli su danas primili gol u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena, u najgorem mogućem trenutku...

- To je psihološki fenomen koji igrači na terenu treba da rešavaju. To je karakter igrača koji se nalaze na terenu. Iskustvo je da se u dva poslednja minuta ne prima gol. Mi to nemamo. Nisam ni video tu situaciju. Rekli su da je bilo nečega spornog. Na kraju krajeva, to je Liga šampiona. Možda bi psihološki bilo drugačije da nas je taj rezultat držao, ali ne bih to komentarisao - zaključio je trener Zvezde.

Autor: Iva Besarabić