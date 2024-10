Rafael Nadal prozvao internet 'ratnike': Objasnio zašto nije hteo ranije u penziju

Najbolji španski teniser Rafael Nadal je poslednji put podigao trofej na Rolan Garosu 2022. godine, ali u mesecima koji su usledili, čak i njegovi najverniji navijači suočavali su se sa teškim trenucima dok su gledali borbe svog omiljenog tenisera na terenu.

Mnogi su se pitali zašto se nije povukao ranije, ali za njega je porodica imala ključnu ulogu u odluci da ostane u svetu tenisa, pružajući mu neizmernu podršku i radost.

- Naravno, to je zaista jako lepo. Ljudi me pitaju: ‘Zašto se nisi povukao ranije?’ Sa strane je lako davati mišljenja, dok sediš na kauču ili dok pišeš komentare sa telefona ili kompjutera. Ali kada si srećan zbog onoga što radiš, kada je tvoja porodica srećna, želiš da nastaviš. Moja porodica je uživala putujući sa mnom na turnire, uživali su u drugačijem načinu života. Voleo bih da nastavim ukoliko nađem drugi način da me ovo usreći. Ali to je zato što imam podršku ljudi koji su pored mene, oni su bili srećni jer me prate. Da nije bilo toga, mnogo bi mi bilo teže da nastavim, pogotovo zbog toga kako su stvari izgledale u poslednje vreme. To što sam prošlu godinu proveo putujući sa porodicom je za mene drugačije, nezaboravno iskustvo - rekao je Nadal.

Sada, u završnici svoje karijere, Nadal je fokusiran na poslednji izazov – Dejvis kup u Malagi, koji će za njega biti kruna jednog izuzetnog putovanja.

Autor: Marija Radić