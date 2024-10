Otkriveno novo 'tajno oružje' Sinera protiv Novaka: Italijan uhvaćen na testovima, a evo o čemu je reč

Janik Siner trenutni je vladar ATP liste, a njegove igre privlače pažnju navijača širom sveta. Uz to, protiv Novaka Đokovića ima četiri trijumfa u nizu i deluje kao jedan od najtežih rivala za srpskog tenisera. Ipak, utisak je da mu, pored teniske veštine, malo pomaže i "tajno oružje", barem tako tvrde njegovi sunarodnici iz Italije.

Naime, italijanski Tutto Sport donosi tekst o "tajnom oružju" koje Siner testira u Monaku. Reč je o novom reketu, a kako oni kažu, tajna je u žicama.

- "Zovite ga Jannik Poter: Siner kao Hari, tajna je u žici" - ovako počinje tekst prestižnog medija, koji nastavlja:

- Teniski reket je u potpunosti produžetak ruke, mora biti u simbiozi sa teniserom i pokretom: iz tog razloga mnogi ga nikada nisu menjali tokom cele karijere (na primer Sampras i Agasi). Federer je, na primer, odlučio da promeni model Wilson reketa (nakon što je osvojio 17 grend slem titula) kako bi mogao da parira Đokoviću i Nadalu, dok je Nole morao da prođe kroz mesece prilagođavanja prelaskom sa Wilson-a na Head, brend koji danas koristi svetski broj 1 Siner. Janik radi na tome da zadrži presto kralja tenisa, a želi da se unapredi, baš kao i svoje "oružje". Tako je uhvaćen u Monaku dok testira nešto o čemu se trenutno čuva najveća tajna. Cilj je da isproba novi prototip reketa - piše Tutto Sport.

🇮🇹👇 You would think, if you’re solidly the best player in the world, that you wouldn’t want to make too many big changes to your racket setup.



Well…here’s Jannik Sinner testing multiple different (blacked out) rackets today in Monaco 👀



📸 Functional Tennis IG pic.twitter.com/h7sgQ1HBit