'NITI JE FIZIČKI, NITI MENTALNO SPREMAN ZA TO' Hrvat isprozivao Novaka Đokovića - Ovakve reči NIKO nije očekivao!

Bivši trener Rodžera Federera prokomentarisao je Novakove partije...

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković propustiće masters u Parizu, kako stoje stvari nećemo ga gledati ni na završnom turniru u Torinu, a uslediće veliki pad na ATP rang listi..

Novak će u budućnosti birati turnire, a mišljenje o ovome izneo je i nekada treći teniser sveta i trener Rodžera Federera - Ivan Ljubičić.

- Ne znam zaista i mislim da ni sam Novak to ne zna. Po mom mišljenju, njegov cilj su definitivno turniri, ne plasman na listi, jer da bi napredovao, on bi morao da igra i na većem broju turnira. Niti je fizički, niti je mentalno spreman za to, ali u Šangaju nam je pokazao da kada želi da se takmiči, može da izazove najbolje - rekao je Ivan, pa dodao:

- Imam zaista sumnje u to da će se pojaviti u Torinu, ali mislim da bi opet mogao da pokuša naredne godine - zaključio je Ljubičić.

Novak jeste imao nešto slabiju sezonu, ali je ostvario glavni cilj, osvojio je zlato na Olimpijskim igrama.

Ispratio je u penziju Federera, Mareja i Nadala, ali je još uvek na najvišem nivou.

Ukoliko to želi, Novak može da igra i samo grend slem turnire.

Nole drži sve rekorde u tenisu, ne postoji dostignuće koje nije ostvario, a on sada pomera samo svoje granice..

Više puta u karijeri je Novak pokazao da je najbolji kada ga svi otpisuju...

Ima još mnogo tenisa u najboljem svih vremena!

Autor: Iva Besarabić