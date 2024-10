Duguje se 4.500.000 evra, IZMIŠLJENA SU RADNA MESTA Ljajić otkrio detalje raspada Partizana: Jedina pozitivna stvar je - ne može gore

Situacija u Partizanu daleko je od idealne, a nova uprava na čelu sa Rasimom Ljajićem, Predragom Mijatovićem i Dankom Lazovićem imaće puno posla da klub iz Humske vrati na staze stare slave. Početak obećava, promene su već krenule, a fudbaleri će konačno imati i podršku navijača u Humskoj kada u subotu od 16 časova crno-beli budu igrali protiv Čukaričkog.

Rasim Ljajić od samog dolaska nije krio sa kakvim se problemima suočava, a sada je za Dnevni avaz otkrio i mnogobrojne detalje.

- Najlakše je sedeti na tribinama i kritikovati, može to svako. Ovo je za mene izazov i da ne mislim da je moguće da se napravi rezultat, ne bi prihvatio. Jedina pozitivna stvar trenutno je što ne može gore - počeo je priču Ljajić, pa u dahu nastavio:

- Kada je infrastruktura u pitanju sve je u raspadu. Omladinska škola mora da bude fabrika za proizvodnju igrača, bez toga nijedan klub ne može da opstane. Moramo da izborimo plasman u Evropu, bez toga nema novca ni transfera, na tom putu moramo da režemo troškove. Sedam godina Partizan nema titulu, Zvezda uzima petliće, pionire, kadete, a po toj školi smo bili poznati. Bilo je i promašaja sa dovođenjem igrača. Sada imamo neke koji primaju po 50-60.000 evra, a ne da nisu prevaga nego su rezerve ili nisu u sastavu. Imamo i dugovanja prema agencijama i menadžerima od 4,5 miliona evra.

Zatim se osvrnuo i na broj zaposlenih - u Partizanu trenutno radi 319 ljudi.

- Ovo je sada kao socijalističko preduzeće iz 60-ih i 70-ih godina prošlog veka. Kao neka društvena svojina gde radio ili ne, primaš platu. Postoji pozicija šef portira, a imaju četiri portira. Izmišljana su radna mesta i razumem da postoji strah i prezir sad kada smo došli u klub, jer sam rekao da nema spasa bez racionalizacije. Partizan je sada u stanju socijalne potrebe. Do sada je bio kao socijalna ustanova koja je zbrinjavala prijatelje, rođake, bivše igrače i zato je došao u ovakvu situaciju.

Za kraj, dotakao se Ljajić i predstojeće utakmice protiv Čukaričkog.

- Očekujem 10.000 ljudi na stadionu, što je veoma važno. Osim prekida bojkota pozvali su sve da dođu na stadion i da pruže podršku. To je od velike važnosti i za igrače na terenu i za kreiranje ambijenta. Bitno je i to, jer je ovde nada izgubljena, nema pozitivne energije - zaključio je on.

Autor: Snežana Milovanov