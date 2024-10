KECMANOVIĆ NASTAVIO SA POBEDAMA: Srbin u finalu kvalifikacija u Parizu!

Odlična partija srpskog tenisera..

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u poslednje kolo kvalifikacija za Masters u Parizu, pošto je danas u prvom kolu pobedio Rusa Pavela Kotova rezultatom 6:4, 6:3.

Kecmanović će u poslednjem kolu kvalifikacija turnira u Parizu igrati protiv pobednika meča između Amerikanca Markosa Girona i Francuza Uga Gastona.

Ovako je nastavljen sjajan dan srpskog tenisa, pošto je prethodno Olga Danilović izborila plasman u finale WTA turnira u Gvandžuu.

Rolex Paris Masters, Qualification

The 1/14 (Special Qual) round match between Pavel Kotov & Miomir Kecmanovic has started.

Pavel Kotov is currently ranked 75 in the World.

Miomir Kecmanovic is currently ranked 58 in the World pic.twitter.com/WZBgSof3T8