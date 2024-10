Jokić ubacio 41 poen pa poručio: 'To ne znači da sam igrao dobro' (VIDEO)

Uprkos istorijskoj individualnoj partiji, Nikola Jokić nije bio zadovoljan posle poraza njegovog Denvera u duelu sa LA Klipersima (109:104).

Srpski centar je postigao čak 41 poen, ubacivši sedam trojki što je njegov rekord karijere.

"Samo zato što sam postigao 40 danas ne znači da sam igrao dobro. Mislim da svi moramo da budemo bolji", rekao je Jokić.

Kada tim ne pobedi, takva statistika mu mnogo i ne znači.

"Mislim da ne treba da dovodimo u pitanje moje strpljenje jer sam sa momcima, nisam odvojen od njih. Dakle, samo zato što sam postigao mnogo ne znači da sam igrao dobro ili loše. Mislim da svi moramo da budemo bolji", zaključio je Jokić.

Denver je sezonu otvorio sa dva poraza, a priliku da to poprave imaće protv Reptorsa u Torontu.

