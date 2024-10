VAVRINKA SE RUGA JANIKU SINERU: Italijan izjavom zapalio društvene mreže, Sten 'umire od smeha'!

Objašnjenje u koje ne može da poveruje ni malo dete.

Najbolji teniser sveta Janik Siner osvojio je egzibiciju "Slem šest kraljeva" u Rijadu savladavši u finalu Karlosa Alkaraza, a za ovaj poduhvat zaradio je 6 miliona dolara.

Ovo je ujedno i najveća novčana nagrada na jednom dogašaju u istoriji tenisa, ali ako je verovati Janiku, on je u Rijadu igrao iz ljubavi.

Njegova izjava je izazvala oprečna mišljenja, a jedan od onih koji je "umirao od smeha" na ovako nešto je i trostruki grend slem šampion Sten Vavrinka.

Švajcarac je ispod objave ostavo emotikon koji plače od smeha, a jasno je šta misli o svemu.

Jannik Sinner says he didn’t go to Saudi Arabia to play the Six Kings Slams for money. https://t.co/8vMyj3czQ4