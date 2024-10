Teške optužbe na račun bivšeg selektora Srbije: Bio sam žrtva zlostavljanja 4 godine, hteo je da me uništi

Gotovo 40 godina nakon kontroverze u kojoj je bio kroz glavnu ulogu, nekadašnji španski fudbaler Manuel "Manu" Sarabija ponovo je pokrenuo priču o sukobu koji je imao sa nekadašnjim selektorom Srbije Havijerom Klementeom!

Priča datira još iz 1980-ih, kada je Klemente bio trener Sarabiji u Atletik Bilabu. sam fudbaler je uvek trvdio da ga je "Napoleon" mučio, što je još jednom potvrdio u autobiografiji koja izlazi početkom noevmbra.

- Četiri sezone sam bio žrtva mobinga. Sukob koji me je stavio u centar pažnje, povezao moje ime sa najvećom krizom u istoriji kluba i učinio da se reč 'kontroverza' povezuje sa mojom fudbalskom karijerom. Iskustvo koje sam prošao bilo je zlostavljanje od strane Havijera Klementea. Besmislica koja mi je tokom godina prouzrokovala ogromno psihološko iscrpljenje koje me moglo slomiti, ali nije zahvaljujući mojoj snazi i podršci mog najužeg kruga ljudi - rekao je Sarabija i dodao:

- Pokušao je sve. Pokušao je da me proda, da me izbaci iz sastava, da me provocira kako bi mi olakšao odlazak, da traži da budem kažnjen, da pokuša da udalji moje saigrače, da potkopa podršku koju sam imao od navijača i medija svojim optužbama i insinuacijama... Njegova strategija je bila da reagujem na neke od njegovih brojnih provokacija, što bi mu olakšalo posao. Ali sam mu se suprotstavio, nisam dozvolio da me slomi, nisam trpeo njegove proizvoljne akcije i zloupotrebu moći, ali mu nikada nisam dao ni najmanji razlog, znao sam da bi to bio moj kraj. Ono što sam morao da prođem bilo je veoma teško.

Ukratko, kako sma tvrdi, odlučio je da prekine "eskalaciju laži i uvreda koje je Klemente sprovodio više od tri decenije".

- Zaključao sam svoje uspomene. Više od 38 godina strogo sam se pridržavao odluke koju sam tada doneo da ne govorim o toj situaciji i, pre svega, da ne odgovaram na kontinuirane provokacije koje sam primao od Klementea tokom svih ovih godina. Ne živim od besa i kontroverze, to nije moj stil. I nisam želeo da reagujem na njegovu ličnost, iako sam svestan da me je tišina povredila. Odlučio sam da prekinem eskalaciju laži i uvreda u kojima je Klemente učestvovao više od tri decenije. Čini mi se apsolutno nepravednim da ljudi pamte da sam bio zajednički odgovoran za najveći prevrat u istoriji Atletika protiv Barselone. Zajednički odgovoran za sukob koji je obeležio putanju obojice i kluba, i koji je doveo do podela među navijačima koji su uvek ostajali ujedinjeni i lojalni svom timu. S vremenom mislim da se ovo pitanje zamagli i trivijalizuje, pa smatram da je prikladno staviti na papir šta se zapravo desilo.

Sarabija je igrao 11 sezona za prvi tim Atletika i na 383 meča dao je 118 golova, a štos e tiče Klementea on je Srbiju vodio 2006/07 godine.



Autor: Jovana Nerić