Zvezda zagrmela saopštenjem posle Žalgirisa: Ovo je bruka i sramota Evrolige! Drugi put u samo šest kola...

Ekipa Crvene zvezde je odmah nakon meča protiv Žalgirisa u kom su poraženi sa 86:84 izdali i jedno saopštenje, u kom se žale na sudijske odluke koje su viđene u Kaunasu, a koje su direktno uticale na ishod ovog meča.

Nije dugo trebalo crveno-belima, a saopštenje prenosimo u celosti.

- Crvena zvezda je gotovo imala produžetak "u rukama", pošto je Kodi Miler-Mekintajer pogodio za tri poena, a onda je za sekundu Danston "uspeo" da dođe do poena za pobedu Žalgirisa. Kod Crvene zvezde Meridianbet su se istakli Kodi Miler-Mekintajer i Uroš Plavšić (9sk) sa po 16 poena, a dvocifren je bio i Nemanja Nedović sa 15 poena, dva skoka i pet asistencija. Blizu dvocifrenog učinka su bili Ajzea Kenan sa devet poena, dva skoka i asistencijom, kao i Nikola Kalinić, koji je uz isti broj poena imao tri skoka i dve asistencije.

- I to je sve što će u ovom izveštaju stajati o ovoj „utakmici“ koja predstavlja BRUKU I SRAMOTU ZA EVROLIGU ! Počev od sudijskog kriterijum i brojnih odluka sudija preko ponašanja zapisničkog stola tokom utakmice, do sramnog saopštenja „udruženja navijača Žalgirisa“ pre utakmice koje predstavlja gotovo poziv na linč? Konačno, kada je pušten sat pre poslednjeg koša Brajana Danstona u Kaunasu i čiji je to „previd“ i sramota?!

- Crvena zvezda već drugu utakmicu u samo šest kola ovogodišnjeg izdanja Evrolige ima „suđenje“ zbog koga direktno gubi utakmice i zbog kojih „padaju“ sudije, ali i zbog koga direktno reaguju akteri Evrolige i igrači drugih klubova karakterišući dešavanja u Kaunasu na terenu „nečim o čemu pod hitno mora da se povede računa...“

- Trener Janis Sferopulos“ Čestitao bih mojim igračima, ponosan sam na njih“ – je bila izjava trenera Crvene zvezde koja govori sve o ovoj utakmici! Košarkaši Crvene zvezde vraćaju se večeras u Beograd i počinju pripreme za utakmicu 7.kola sa Panatianikosom.

Autor: Jovana Nerić