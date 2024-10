Sjajna noć za Jovića u NBA, ubacio dvocifren broj poena, pa proslavom sa tri prsta izludeo protivničku klupu

Polovičan skor ima Majami Hit na startu sezone NBA lige nakon što je u njihovom četvrtom meču ekipa Njujork Niks slavila na Floridi 116:107.

Veći deo prvog poluvremena protekao je u vođstvu "vreline" od dva poseda, ali je krajem trećeg kvartala sve prosuto i u četvrtom je gost dominantno došao do pobede.

U ekipi Majamija svoje minute je nastavio da koristi Nikola Jović, koji ih je imao ravno 27 ubacivši deset poena (4/7 FG, 0/2 FT) uz šest skokova i sa jednom asistencijom, bez izgubljenih lopti.

Bila je ova treća dvocifrena partija za momka koji u prva četiri duela z proseku daje malo preko deset poena i drži pažnju trenera Erika Spolste. I ne samo njegovu...

Nikola Jovic hit Jalen Brunson's ce;ebration in front of the Knicks bench 😂pic.twitter.com/StCSEV5kUJ