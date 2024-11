NBA liga ukrala tripl-dabl Nikoli Jokiću: O ove dve situacije bruje društvene mreže

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od strane Minesote Timbervulvs 119:116 i tako posle pet mečeva u NBA ligi ostali na skor 2-3, što je daleko od dobrog za ekipu sa visokim ambicijama. Rezultat je mogao da bude drugačiji, ali je prednost od deset poena olako shvaćena.

Iako su sustigli minus dvanaest sa početka poslednjeg kvartala, igrači tima iz Kolorada su u završnici izgledali poprilično smušeno i definitivno su morali da imaju drugačiji pristup na kraju.

Nikola Jokić je meč završio sa 26 poena, devet skokova i 13 asistencija, ili makar tako kaže zvanična statistika... Činjenice kažu drugačije i Srbinu je oduzet makar jedan skok u poslednjoj deonici.

@nbastats you guys are giving credit to Aaron Gordon for a rebound at 4:29 that was clearly tipped to him by Nikola Jokic, please fix! pic.twitter.com/N2UHtCkq3N