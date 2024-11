MURINJO OBEĆAO DA ĆE CEO SVET VIDETI KRAĐU - PA ISPUNIO OBEĆANJE! Objavio snimak koji je izazvao neviđenu pometnju: Gledajte i smejte se!

Trener Fenerbahčea Žoze Murinjo bio je besan na sudije nakon pobede svog tima na gostovanju protiv Trabzonspora.

Fener je slavio rezultatom 3:2, a meč su obeležile diskutabilne sudijske odluke.

Trabzon je oba gola postigao sa bele tačke, posle intervencije iz VAR sobe, a u 85. minutu nije dosuđen jedanaesterac za Fener nakon igranja rukom jednog igrača domaćeg tima u šesnaestercu.

Murinjo je nakon meča poručio da će objaviti snimak krađe na Instagramu i ubrzo je ispunio obećanje.

"Tursku ligu ne gleda mnogo ljudi van države. Objaviću sve na Instagramu i milioni će videti", zapretio je Murinjo nakon utakmice.

Na kraju je objavio snimak sporne situacije iz 82. minuta kada je igrač Trabzona igrao rukom.

"Gledajte i smejte se. Ako želite pogledajte utakmicu jer smešne situacije ne prestaju sa ovim klipom", napisao je Murinjo.



